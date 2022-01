Iron Man | Tony Stark si sposa?

(Di sabato 29 gennaio 2022) InMan #20,chiederà ad una sua collega supereroina dirlo. La fortunata risponde al nome di Patsy Walker, storico personaggio dell’Universo Marvel conosciuto anche con il nome di Hellcat. Contestualmente, è stato inoltre annunciato un albo speciale intitolatoMan/Hellcat Annual. “Sin dal numero #1, abbiamo pensato che includere Patsy Walker/Hellcat nella storia fosse la scelta giusta“, spiega Chris Cantwell, sceneggiatore dell’attuale run diMan. “Lei è il tipo di personaggio con i piedi per terra necessario per controbilanciare la vita adrenalinica di. Il miglior superpoetere di Patsy Walker è sempre stata la sua abilità di essere umana e sincera“.Nell’ultimo numero pubblicato da Marvel ...

I primi 4 set di questa nuova linea LEGO Art sono stati: 31197 Marilyn Monroe di Andy Warhol; 31198 The Beatles; 31199 Marvel Studios; 31200 Star Wars The Sith; I set contengono dai 2.933 ...A causa dello schiocco di Thanos non solo il mondo dell'Universo Marvel è cambiato per sempre, ma i fan hanno anche dovuto dire addio ad alcuni degli eroi più amati, primo fra tuttima anche ...L'MCU non è solo azione ed effetti speciali. Ecco dieci scene che ci hanno commosso: le morti e gli addii più tristi dei personaggi Marvel.Ora che la porta è aperta, ci si aspetta di vedere in "Doctor Strange nel multiverso della follia" i cameo di alcuni vecchi personaggi.