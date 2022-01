Il senatore Sandro Ruotolo minacciato di morte dai no vax | ' Ho denunciato | voglio giustizia'

Advertising

Lexugualepertu1 : #Articoli #sandroruotolo Minacce dei no vax con toni fascisti al senatore Sandro Ruotolo. Denuncia alla Digos - corrmezzogiorno : #Napoli Minacce no vax al senatore Ruotolo: «Se ti prendiamo sotto casa?» -

Ultime Notizie dalla rete : senatore Sandro

Corriere del Mezzogiorno

Minacciato di morte dai no vax. E' quanto successo alRuotolo che racconta tutto su Facebook . E se ti venissero a prendere sotto casa?', 'E se estendessimo #Norimberga2 anche ai pennivendoli?', 'E se venissimo tutti a Roma ?'. Le ho ...Minacce no vax indirizzate alnapoletanoRuotolo, dopo un tweet nel quale il parlamentare chiedeva l'estensione dell'obbligo vaccinale. "E se ti venissero a prendere sotto casa?", "E se estendessimo #Norimberga2 ...Il senatore Ruotolo minacciato di morte dai No Vax dopo aver proposto di estendere l’obbligo vaccinale Covid anche agli over40: “Chiedo ...Proseguono gli spiacevoli casi di minacce da parte di alcuni esponenti No Vax: questa volta a subirle è il giornalista e senatore Sandro Ruotolo ...