Governo, Giorgetti: "Non mi dimetto ma sarà un anno complicato" (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Abbiamo chiarito tutto. Non mi dimetterò'. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo che fonti leghiste avevano parlato delle sue intenzioni di lasciare l'incarico nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Abbiamo chiarito tutto. Non mi dimetterò'. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Giancarlodopo che fonti leghiste avevano parlato delle sue intenzioni di lasciare l'incarico nel ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - MediasetTgcom24 : Governo, fonti parlamentari Lega: Giorgetti valuta dimissioni #giorgetti - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Terremoto dopo il #MattarellaBis. Frase sibillina di #Giorgetti: 'Dimissioni? Serve una messa a punt… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'Per affrontare la nuova fase serve una messa a punto: Governo e maggioranza adottino un nuovo metodo di lavoro che permetta d… - adrianobusolin : RT @HANIA243474887: Lo scrivo con dolore, ma la Lega è finita, rotta dall'interno (Giorgetti), prona durante il governo Draghi e sputtanata… -