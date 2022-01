Emma Marrone e Marco Bocci, perché è finita? Tutta la verità: “Mi ero spaventato” (Di sabato 29 gennaio 2022) Era il 2013 e Emma Marrone e Marco Bocci vivevano la loro bellissima storia d’amore. Una storia catapultata su tutti i giornali di cronaca rosa, che raccontava di intesa, passione, ma anche di alti e bassi. Alti e bassi che hanno portato inevitabilmente ad una rottura definitiva, proprio poco prima che i due andassero a convivere. Marco Bocci, il bellissimo attore di Romanzo Criminale oggi come sanno i fan, è il marito di Laura Chiatti, attrice e umbra come lui. La coppia ha ufficializzato il loro fidanzamento nel 2014, si è sposata nel 2015 e nello stesso anno diventano genitori di Enea, il loro primogenito. Pablo, il secondo figlio, arriva l’anno dopo. Emma dopo alcuni flirt veri o presunti, attribuitegli dal gossip, attualmente è ufficialmente single. Ma cosa è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Era il 2013 evivevano la loro bellissima storia d’amore. Una storia catapultata su tutti i giornali di cronaca rosa, che raccontava di intesa, passione, ma anche di alti e bassi. Alti e bassi che hanno portato inevitabilmente ad una rottura definitiva, proprio poco prima che i due andassero a convivere., il bellissimo attore di Romanzo Criminale oggi come sanno i fan, è il marito di Laura Chiatti, attrice e umbra come lui. La coppia ha ufficializzato il loro fidanzamento nel 2014, si è sposata nel 2015 e nello stesso anno diventano genitori di Enea, il loro primogenito. Pablo, il secondo figlio, arriva l’anno dopo.dopo alcuni flirt veri o presunti, attribuitegli dal gossip, attualmente è ufficialmente single. Ma cosa è ...

Advertising

SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Mondiale - Italia_Notizie : Maria De Filippi (in veste inedita) intervista Emma Marrone: “Quote rosa a Sanremo? Spiacevole, come se ci mettesse… - FQMagazineit : Maria De Filippi (in veste inedita) intervista Emma Marrone: “Quote rosa a Sanremo? Spiacevole, come se ci mettesse… - InkSonoro : Siamo in clima semifinale del #totosanremo2022 ?? la prima sfida è Fabrizio Moro vs. Emma Marrone ?????? #fabriziomoro… -