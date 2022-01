Covid: Nuova Zelanda, la premier Ardern è in autoisolamento (Di sabato 29 gennaio 2022) La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, è in autoisolamento fino a martedì dopo aver avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid il 22 gennaio durante un volo da Kerikeri ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Ladella, Jacinda, è infino a martedì dopo aver avuto un contatto stretto con una persona positiva alil 22 gennaio durante un volo da Kerikeri ad ...

