“Adriano è morto”. Un incidente terribile a casa, deceduto dopo una settimana di agonia (Di sabato 29 gennaio 2022) Purtroppo il cuore di Adriano Multone ha smesso di battere nelle scorse ore. L’uomo, che aveva 63 anni, era rimasto coinvolto in un drammatico incidente mentre era intento a fare alcuni lavori sul tetto della sua abitazione. dopo aver lottato invano per una settimana in un letto di ospedale, è morto nelle scorse ore a causa delle gravissime ferite che si era procurato. I medici hanno provato di tutto pur di tenerlo in vita, ma le condizioni erano state considerate sin da subito troppo disperate. Stando a quanto è stato ricostruito in questi giorni, venerdì 21 gennaio Adriano Multone aveva intenzione di dare un’occhiata alla canna fumaria presente sul tetto della sua casa ed aveva deciso di recarsi personalmente lassù. Qualcosa però deve essere andato storto quando ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Purtroppo il cuore diMultone ha smesso di battere nelle scorse ore. L’uomo, che aveva 63 anni, era rimasto coinvolto in un drammaticomentre era intento a fare alcuni lavori sul tetto della sua abitazione.aver lottato invano per unain un letto di ospedale, ènelle scorse ore a causa delle gravissime ferite che si era procurato. I medici hanno provato di tutto pur di tenerlo in vita, ma le condizioni erano state considerate sin da subito troppo disperate. Stando a quanto è stato ricostruito in questi giorni, venerdì 21 gennaioMultone aveva intenzione di dare un’occhiata alla canna fumaria presente sul tetto della suaed aveva deciso di recarsi personalmente lassù. Qualcosa però deve essere andato storto quando ...

