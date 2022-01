Vlahovic | interrogazione per presunta violazione dell’isolamento Covid

(Di venerdì 28 gennaio 2022) . Torselli chiede spiegazioni all’Asl Secondo quanto riferito da TGR Toscana, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana, Francesco Torselli, avrebbe presentato un’per unada parte di Dusan. L’attaccante rischierebbe una denuncia da parte dell’Asl Toscana Centro. Il motivo? Dopo la positività, è indispensabile attendere almeno sette giorni prima di poter effettuare un nuovo tampone. Il serbo, invece, già al sesto giorno si sarebbe recato a Torino per svolgere le visite con la Juventus. Nella sua, Torselli avrebbe chiesto all’Asl se ha concesso aderoghe speciali o se il calciatore ha violato le regole. L'articolo proviene da ...

