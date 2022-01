Vlahovic alla Juve, visite mediche a Torino (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche. Il nuovo acquisto della Juventus è stato accolto da decine di tifosi presenti. L’attaccante serbo, proveniente dalla Fiorentina, ha salutato i tifosi prima di entrare nella struttura medica e iniziare i test. La Juventus, dopo aver perfezionato l’operazione con il club viola per 75 milioni di euro bonus compresi, e gli agenti, attende la firma del contratto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dusanè arrivato al JMedical per sostenere le. Il nuovo acquisto dellantus è stato accolto da decine di tifosi presenti. L’attaccante serbo, proveniente dFiorentina, ha salutato i tifosi prima di entrare nella struttura medica e iniziare i test. Lantus, dopo aver perfezionato l’operazione con il club viola per 75 milioni di euro bonus compresi, e gli agenti, attende la firma del contratto. L'articolo proviene da Italia Sera.

