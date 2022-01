TikTok, una 14enne pakistana muore mentre gira un video (Di venerdì 28 gennaio 2022) TikTok, una 14enne pakistana muore mentre stava girando un video. A dare la notizia sono state le autorità locali Sarebbe un evento accidentale la morte di una quattordicenne pakistana, che mentre stava girando un video su TikTok è morta per un colpo di arma da fuoco. Secondo le prime indiscrezioni, la giovane sarebbe morta per un colpo all’addome, che le ha oltrepassato lo stomaco. La giovane, Anam Solang, era originaria di Hyderabad, nella provincia di Sindh in Pakistan. Leggi anche: COLORI REGIONI, SI VA VERSO L’ABOLIZIONE DELLA ZONA GIALLA E ARANCIONE A rendere pubblica la notizia è stata la polizia pakistana, mentre i dottori che l’hanno soccorsa ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022), unastavando un. A dare la notizia sono state le autorità locali Sarebbe un evento accidentale la morte di una quattordicenne, chestavando unsuè morta per un colpo di arma da fuoco. Secondo le prime indiscrezioni, la giovane sarebbe morta per un colpo all’addome, che le ha oltrepassato lo stomaco. La giovane, Anam Solang, era originaria di Hyderabad, nella provincia di Sindh in Pakistan. Leggi anche: COLORI REGIONI, SI VA VERSO L’ABOLIZIONE DELLA ZONA GIALLA E ARANCIONE A rendere pubblica la notizia è stata la poliziai dottori che l’hanno soccorsa ...

