Quirinale, nel Pd tanti no a Belloni e monta ira contro Conte: "Basta asse con Salvini" (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – C'è chi a sera mette nero su bianco che su domani mattina alle 8 se sarà portato il nome di Elisabetta Belloni all'assemblea dei grandi elettori Pd, "ci sarà un scontro epico". Sul nome della capo dei Servizi si registra uno stop trasversale nelle componenti dem, "all'interno dei gruppi parlamentari ed anche nella compagine ministeriale", si riferisce all'Adnkronos. Il malumore è "sul nome della Belloni, non su Letta", puntualizza una fonte parlamentare. Il segretario viene descritto come 'cauto' in questa delicata fase di trattativa che, come ha detto in tv, "finalmente si è aperta" ma "con 4 giorni persi per colpa del centrodestra" che ha puntato su candidature di parte. E anche oggi è sembrato che il film si riavvolgesse tornando a lanciare nomi nella mischia. Una nota del Nazareno denuncia, senza ...

