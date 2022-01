Quirinale, "Casellati si fermerà a 400 voti, se va sotto è un dramma per Salvini". Voci dal Transatlantico (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Arriva a 409 voti". "Se va sotto ai 400, è un dramma per Salvini". Radio Transatlantico è un'agenzia di scommesse. Nei capannelli del centrodestra non c'è un Grande elettore che crede nell'elezione a capo dello stato di Elisabetta Casellati. I leghisti, fronte del Nord, sono scettici e se la ridono. Coraggio Italia ha già fatto sapere che ci saranno diversi franchi tiratori. Ecco per esempio Osvaldo Napoli: "Ceeeeerto la voto tre volte". Forza Italia è sospesa. Il gioco è pericoloso. Se Casellati dovesse non farcela raggiungendo meno voti da quelli da cui parte - circa 450 - sarebbe un problema niente male per Salvini. Con le reazioni della seconda carica dello stato tutte da decifrare. "Ma perché ha accettato?". Intanto gli ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Arriva a 409". "Se vaai 400, è unper". Radioè un'agenzia di scommesse. Nei capannelli del centrodestra non c'è un Grande elettore che crede nell'elezione a capo dello stato di Elisabetta. I leghisti, fronte del Nord, sono scettici e se la ridono. Coraggio Italia ha già fatto sapere che ci saranno diversi franchi tiratori. Ecco per esempio Osvaldo Napoli: "Ceeeeerto la voto tre volte". Forza Italia è sospesa. Il gioco è pericoloso. Sedovesse non farcela raggiungendo menoda quelli da cui parte - circa 450 - sarebbe un problema niente male per. Con le reazioni della seconda carica dello stato tutte da decifrare. "Ma perché ha accettato?". Intanto gli ...

