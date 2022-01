Quirinale, ancora una fumata nera. Casellati si ferma a 382 voti. Il video (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quirinale, ancora una fumata nera. Casellati si ferma a 382 voti Roma, 28 gen. (askanews) – ancora una fumata nera per l’elezione del tredicesimo capo dello Stato. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati si è fermata a 382 voti; 406 gli astenuti. La sesta votazione si tiene alle 17. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022)unasia 382Roma, 28 gen. (askanews) –unaper l’elezione del tredicesimo capo dello Stato. La presidente del Senato, Elisabetta Albertisi èta a 382; 406 gli astenuti. La sesta votazione si tiene alle 17. (Testo eAskanews)

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Per l'elezione del Presidente della Repubblica è ancora fumata nera al termine del quinto scru… - pietroraffa : In molti stanno escludendo l'ipotesi Draghi. Io continuo a pensare che resti ancora la più probabile, seguita dal M… - GiuseppeConteIT : Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famigl… - txjjntytzs_pia : RT @mariogiordano5: #Quirinale #elezioniquirinale Voglio vedere chi è il prossimo che dai palazzi della politica ancora si alzerà a chieder… - FilippoArtino : Esiste ancora (ed è la più forte) l'ipotesi #Draghi. Ma uno che in teoria aveva le carte per essere proposto già al… -