Quirinale 2022 | Renzi | “Belloni? Impossibile eleggere capo Servizi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non penso che sia minimamente possibile votare ladeisegreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome proporremo di non votarlo”. Matteo, leader di Italia Viva, si esprime così sull’ipotesi di candidatura di Elisabettaa presidente della Repubblica. “Indipendentemente dal nome, in una democrazia delildeisegreti non diventa presidente della Repubblica, se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi di fronte ai cittadini”, ha aggiuntoa Radio Leopolda. “Se è il suo nome, domani proporremo di non votarlo”, ha affermato. “Che ildeisegreti in carica diventi Presidente della Repubblica è ...