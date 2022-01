MotoGP, Aprilia scalda il motore e ufficializza la data della presentazione - News (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre Lorenzo Savadori, il collaudatore Aprilia, ha affrontato ieri il viaggio per raggiungere il circuito di Sepang, dove a fine mese affronterà lo shake down, sui social la Casa di Noale ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre Lorenzo Savadori, il collaudatore, ha affrontato ieri il viaggio per raggiungere il circuito di Sepang, dove a fine mese affronterà lo shake down, sui social la Casa di Noale ha ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, #Aprilia: Sound checkkkkkk ?? Ecco quando vedremo la nuova RS-GP ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP: acceso il motore dell’Aprilia RS-GP 2022 - Gazzetta_it : #MotoGP: acceso il motore dell’Aprilia RS-GP 2022 - andreastoolbox : MotoGP, il fire up dell'Aprilia 2022. Video | Sky Sport - sportli26181512 : MotoGP, il fire up dell'Aprilia 2022. Video: L'Aprilia ha pubblicato su Instagram video del fire up della nuovo mot… -