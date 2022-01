Moto3: Daniel Holgado operato alla gamba sinistra - News (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si allunga la lista di infortunati/operati durante l'inverno. Questa volta è toccato al giovane spagnolo Daniel Holgado (Ajo KTM RedBull Moto3) infortunarsi in allenamento nella mattinata di mercoledì ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si allunga la lista di infortunati/operati durante l'inverno. Questa volta è toccato al giovane spagnolo(Ajo KTM RedBull) infortunarsi in allenamento nella mattinata di mercoledì ...

Advertising

dianatamantini : MOTO3 - Infortunio in allenamento per Daniel Holgado. Il rookie KTM Ajo è già stato operato alla gamba sinistra, da… - corsedimoto : MOTO3 - Infortunio in allenamento per Daniel Holgado. Il rookie KTM Ajo è già stato operato alla gamba sinistra, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Daniel Moto3: Daniel Holgado operato alla gamba sinistra - News Si allunga la lista di infortunati/operati durante l'inverno. Questa volta è toccato al giovane spagnolo Daniel Holgado (Ajo KTM RedBull Moto3) infortunarsi in allenamento nella mattinata di mercoledì mentre era in sella ad una moto. Risultato? Frattura multi frammentata alla tibia sinistra e corsa in ...

Elia Bartolini da Sarsina promette grandi cose, anche se il sito della MotoGp lo fa nascere a San Marino Toto debuttanti verso il Mondiale Moto3 del 2022, noi puntiamo facile su: Daniel Holgado, Ivan Ortola', Joel Kelso ed Elia Bartolini. I primi due sono spagnoli e si sono giocati il mondiale Junior, chiuso nell'ordine; il terzo un ...

Moto3: Daniel Holgado operato alla gamba sinistra Motosprint.it Moto3: Daniel Holgado operato alla gamba sinistra Il pilota spagnolo del team RedBull KTM Ajo è stato sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di ieri a Barcellona per un infortunio patito mercoledì mattina mentre si allenava con una moto ...

Moto3: infortunio alla gamba per Daniel Holgado, già operato Infortunio in allenamento per Daniel Holgado. Il rookie Moto3 è già stato operato alla gamba sinistra, da valutare i tempi di recupero.

Si allunga la lista di infortunati/operati durante l'inverno. Questa volta è toccato al giovane spagnoloHolgado (Ajo KTM RedBull) infortunarsi in allenamento nella mattinata di mercoledì mentre era in sella ad una moto. Risultato? Frattura multi frammentata alla tibia sinistra e corsa in ...Toto debuttanti verso il Mondialedel 2022, noi puntiamo facile su:Holgado, Ivan Ortola', Joel Kelso ed Elia Bartolini. I primi due sono spagnoli e si sono giocati il mondiale Junior, chiuso nell'ordine; il terzo un ...Il pilota spagnolo del team RedBull KTM Ajo è stato sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di ieri a Barcellona per un infortunio patito mercoledì mattina mentre si allenava con una moto ...Infortunio in allenamento per Daniel Holgado. Il rookie Moto3 è già stato operato alla gamba sinistra, da valutare i tempi di recupero.