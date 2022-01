Meno segreti, più vicini ai cittadini. Svolta dell’intelligence Usa (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’approccio della comunità di intelligence degli Stati Uniti alla classificazione di grandi quantità di informazioni è così sbagliato che danneggia la sicurezza nazionale e diminuisce la fiducia pubblica nel governo”. A metterlo nero su bianco in una lettera inviata ai senatori Ron Wyden e Jerry Moran, che stanno spingendo per una revisione del sistema di declassificazione che oggi costa 18,5 miliardi di dollari all’anno, è Avril Haines, direttore dell’intelligence nazionale. Festeggiano le associazioni, che da anni ormai lamentano una rapida espansione delle informazioni classificate dal governo, in parte a causa del boom delle comunicazioni digitali. Secondo il capo della comunità d’intelligence degli Stati Uniti, che durante l’amministrazione di Barack Obama era stato vicedirettore della Cia, “le carenze dell’attuale sistema di classificazione minano la nostra ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’approccio della comunità di intelligence degli Stati Uniti alla classificazione di grandi quantità di informazioni è così sbagliato che danneggia la sicurezza nazionale e diminuisce la fiducia pubblica nel governo”. A metterlo nero su bianco in una lettera inviata ai senatori Ron Wyden e Jerry Moran, che stanno spingendo per una revisione del sistema di declassificazione che oggi costa 18,5 miliardi di dollari all’anno, è Avril Haines, direttorenazionale. Festeggiano le associazioni, che da anni ormai lamentano una rapida espansione delle informazioni classificate dal governo, in parte a causa del boom delle comunicazioni digitali. Secondo il capo della comunità d’intelligence degli Stati Uniti, che durante l’amministrazione di Barack Obama era stato vicedirettore della Cia, “le carenze dell’attuale sistema di classificazione minano la nostra ...

zazoomblog : Meno segreti più vicini ai cittadini. Svolta dell’intelligence Usa - #segreti #vicini #cittadini. #Svolta - Mile_breathe : Buongiorno, anche oggi non capisco come facciano i miei compagni in uni a studiare tutto al computer, io ci sto men… - nemo0703 : RT @Pericle2V: @Giancar50009956 @andreapurgatori Per conoscere tutti i segreti italiani devi essere Andreotti 10 volte con 100 gobbe scatol… - animaleuropeRMP : @dariolorens @StankaMijuskov1 @elio_vito Che ci siano stati esperimenti più o meno segreti non vuol dire ‘nel 35 ga… - il_laocoonte : RT @merlinoontheweb: @FrancescoGhz @lorepregliasco La Belloni viene accusata di 'essere il capo dei servizi segreti!!'. Incarico avuto da D… -