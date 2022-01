Medvedev | furia con l' arbitro | ' Sei stupido? Se non gli dai un warning sei Un gattino!'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Amici mai. Tra Daniile Stefanos Tsitsipas, che non si possono vedere anche fuori dal campo, è in corso una semifinale caldissima, nervosa, e siamo appena a metà. Dopo un primo set in cui ...

Advertising

zazoomblog : Medvedev furia con larbitro: Sei stupido? Se non gli dai un warning sei... Un gattino! - #Medvedev #furia… - sportmediaset : #Medvedev è una furia, gesto dell'ombrello e urla contro l'arbitro. #SportMediaset - Gazzetta_it : Australian Open, #Medvedev furia con #Tsitsipas e l'arbitro: 'Sei stupido? Se non gli dai un warning sei... Un gatt… - SevenValaw : la furia di Medvedev tra poco sui nostri schermi -

Ultime Notizie dalla rete : Medvedev furia

Eurosport.it

Dopo un primo set in cui Tsitsipas ha sperperato il vantaggio nel tie break cedendo a, il secondo set è stato di segno opposto, con il russo che non è stato capace di recuperare il break di ...un peccato, Berrettini. Una sconfitta netta, troppo, contro un Rafa Nadal d'altri tempi. Unascatenata che sente il profumo del sorpasso a Federer e Djokovic nel numero degli Slam e non ......Tsitsipas-Medvedev è un match valido per le semifinali degli Australian Open: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.Matteo Berrettini si sta preparando per disputare la semifinale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 28 gennaio (ore 04.30) per fronteggiare lo spagnolo Rafael Na ...