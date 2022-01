Lodi, non si vaccina per paura e non va in ospedale: morta a 52 anni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era convinta del fatto che il vaccino potesse farle male. È morta di Covid, a 52 anni, rifiutando per paura, come spiegano i colleghi, anche di andare in ospedale a farsi curare nonostante peggiorasse. Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era convinta del fatto che il vaccino potesse farle male. Èdi Covid, a 52, rifiutando per, come spiegano i colleghi, anche di andare ina farsi curare nonostante peggiorasse.

