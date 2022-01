Kulusevski Tottenham: l’accordo con la Juve si avvicina, ecco cosa manca (Di sabato 29 gennaio 2022) Kulusevski e il Tottenham sono sempre più vicini: l’offerta degli Spurs alla Juve è di prestito con diritto di riscatto, ecco cosa manca Ancora un contatto tra il Tottenham e la Juve per Kulusevski. A confermare la voce di mercato è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport. I due club hanno parlato di un eventuale prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. C’è differenza sulla cifra del riscatto: la Juve lo valuta 40 milioni, il Tottenham 30. Di certo Paratici lo vuole portare a Londra. La trattativa è aperta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022)e ilsono sempre più vicini: l’offerta degli Spurs allaè di prestito con diritto di riscatto,Ancora un contatto tra ile laper. A confermare la voce di mercato è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport. I due club hanno parlato di un eventuale prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. C’è differenza sulla cifra del riscatto: lalo valuta 40 milioni, il30. Di certo Paratici lo vuole portare a Londra. La trattativa è aperta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

