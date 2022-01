Kenya rafforza sicurezza | ' possibili attacchi agli occidentali'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kenya rafforza

ANSA Nuova Europa

L'ambasciata francese inha lanciato un'allerta ai propri concittadini sul "rischio di un attacco nei prossimi giorni" a Nairobi, raccomandando di "evitare i luoghi frequentati da cittadini ...... è un palco difficilissimo'), anche perché - aveva spiegato - in procinto di partire per il, ... E sianche l'ipotesi di Jovanotti, ma non come presenza fissa bensì come co - conduttore/...Il Kenya ha annunciato oggi di aver rafforzato la sicurezza nella capitale Nairobi e in diverse altre città del Paese, dopo gli allarmi francesi e tedeschi di possibili attacchi contro gli occidentali ...Il Kenya ha annunciato oggi di aver rafforzato la sicurezza nella capitale Nairobi e in diverse altre città del Paese, dopo gli allarmi francesi e tedeschi di possibili attacchi contro gli occidentali ...