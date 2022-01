Generali | Caltagirone esce dal patto | presenterà la sua lista

Advertising

scarlots : #Generali, #Caltagirone recede dal patto con Del Vecchio e Fondazione Crt. C’è il nodo del “concerto” - Una mossa c… - MilanoFinanza : Caltagirone esce dal patto con Delfin e Fondazione Crt su Generali - LaStampa : Generali, Caltagirone recede dal patto con Del Vecchio e Fondazione Crt. C’è il nodo del “concerto” - il_piccolo : Generali, Caltagirone recede dal patto con Del Vecchio e Fondazione Crt. C’è il nodo del “concerto” - infoitsport : Generali: Caltagirone, superata funzione cui patto era preordinato-2- -

Ultime Notizie dalla rete : Generali Caltagirone

Nuovi sviluppo nella partita per il vertice di. Il gruppoha comunicato a Delfin (Del Vecchio) e Fondazione Crt il proprio recesso dal patto stretto su. Nella lettera inviata agli altri componenti del patto, l'...... si legge nella lettera inviata dal gruppo, socio di, a Delfin e Fondazione Crt per spiegare i motivi alla base della decisione da sciogliersi dagli impegni di consultazione in ...Torino, 28 gen. (LaPresse) - Come noto, si legge ancora nella lettera, il patto è stato sottoscritto essenzialmente per favorire la consultazione delle parti ...Torino, 28 gen. (LaPresse) - Le società del gruppo Caltagirone hanno maturato la decisione di presentare una propria lista per il rinnovo del consiglio di ...