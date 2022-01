Covid: scendono incidenza e Rt, a 1823 e 0,97 (Di venerdì 28 gennaio 2022) scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'indice di trasmissibilità Rt: l'incidenza è infatti pari a 1823 (rispetto al valore di 2011 della scorsa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022)questa settimana i valori dell'dei casi diper 100mila abitanti e dell'indice di trasmissibilità Rt: l'è infatti pari a(rispetto al valore di 2011 della scorsa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'Rt: l'incidenza è 1… - RaiNews : Rimane stabile il numero di nuovi casi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione: 652.401 verso 658.168 de… - nunziarusso4 : RT @Agenzia_Ansa: Scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'Rt: l'incidenza è 1823 (2… - mapivi63 : RT @Agenzia_Ansa: Scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'Rt: l'incidenza è 1823 (2… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'Rt: l'incidenza è 1823 (2… -