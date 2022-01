Calciomercato Lazio, dall’intrigo Muriqi Miranchuk alle alternative in attacco (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Calciomercato della Lazio, a tre giorni dalla fine, ruota attorno all’intrigo che vede protagonisti Muriqi e Miranchuk Il Calciomercato della Lazio in questi ultimi giorni si fa sempre più rovente. In uscita Muriqi è vicino al Mallorca, in giornata la visite mediche. Cessione che sblocca il mercato. Tra i sostituti c’è anche l’ipotesi Pinamonti, oltre a Lapadula, Zaza e Kaio Jorge. Tare sta lavorando anche per Miranchuk, nonostante Percassi abbiamo smentito la partenza del russo. A preoccupare sono le condizioni del centrocampista, ma i biancocelesti sono convinti di voler portare nella Capitale il trequartista della Dea. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildella, a tre giorni dalla fine, ruota attorno all’intrigo che vede protagonistiIldellain questi ultimi giorni si fa sempre più rovente. In uscitaè vicino al Mallorca, in giornata la visite mediche. Cessione che sblocca il mercato. Tra i sostituti c’è anche l’ipotesi Pinamonti, oltre a Lapadula, Zaza e Kaio Jorge. Tare sta lavorando anche per, nonostante Percassi abbiamo smentito la partenza del russo. A preoccupare sono le condizioni del centrocampista, ma i biancocelesti sono convinti di voler portare nella Capitale il trequartista della Dea. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

