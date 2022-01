Benevento 5 | Brignola | “A Sala Consilina ci aspetta una gara difficile”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il successo contro il Cus Molise di sabato scorso è pronto a tornare in campo il5 che domani andrà a fare visita al(fischio d’inizio alle 16). Alla sua prima esperienza in serie A2, il giovane Francescosta dando un notevole contributo anche nell’Under 19 e dietro l’angolo c’è un periodo ricco di impegni per il calcettista giallorosso. “A– spiega – ciunache disputeremo su un campo molto diverso dal nostro. Loro vengono da un brutto periodo e saranno anche arrabbiati dopo la sconfitta dell’andata. Per me questa è la prima stagione in serie A2 ed è una grande soddisfazione giocare con la maglia ...