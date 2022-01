AO 2022, in finale sarà Nadal-Medvedev. Ko Berrettini e Tsitsipas (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ripete l’impresa Matteo Berrettini: la finale degli Australian Open 2022 vedrà di fronte Nadal-Medvedev. Il maiorchino ha prevalso in 4 set sul tennista azzurro mentre il russo si è imposto su Stefanos Tsitsipas con il medesimo parziale. Appuntamento per domenica alle ore 9:30 italiane con l’atto finale del primo Slam stagionale. Invece sarà sabato la sfida tra Barty e Collins in campo femminile per decretare la vincitrice. Niente da fare per Matteo Uno straordinario Rafa Nadal conquista l’accesso alla finale degli AO 2022 al termine di una prestazione superba. Berrettini viene annichilito nei primi due set con un 6-3 6-2 senza appello, complice anche molti errori da parte ... Leggi su zon (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ripete l’impresa Matteo: ladegli Australian Openvedrà di fronte. Il maiorchino ha prevalso in 4 set sul tennista azzurro mentre il russo si è imposto su Stefanoscon il medesimo parziale. Appuntamento per domenica alle ore 9:30 italiane con l’attodel primo Slam stagionale. Invecesabato la sfida tra Barty e Collins in campo femminile per decretare la vincitrice. Niente da fare per Matteo Uno straordinario Rafaconquista l’accesso alladegli AOal termine di una prestazione superba.viene annichilito nei primi due set con un 6-3 6-2 senza appello, complice anche molti errori da parte ...

