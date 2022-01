Al via il sesto scrutinio per il Quirinale, maggioranza a 505 (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Inizia nell'Aula della Camera il sesto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. La maggioranza richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti. Pd-M5S-Leu hannoi anticipato che voteranno scheda bianca e così anche M5s. FdI ha dato indicazione di non ritirare la scheda Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Inizia nell'Aula della Camera ilper l'elezione del presidente della Repubblica. Larichiesta è quella assoluta, pari a 505 voti. Pd-M5S-Leu hannoi anticipato che voteranno scheda bianca e così anche M5s. FdI ha dato indicazione di non ritirare la scheda

