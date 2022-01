The Miz: “Lavorare con Edge è fantastico” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo fine settimana andrà di scena il PPV Royal Rumble, che nella sua card per l’evento presenta anche il mixed tag team mach fra la coppia formata dai WWE Hall of Famers Edge e Beth Phoenix che se la vedranno contro The Miz e Maryse. In realtà questo match, che comprenderà anche le rispettive mogli, è il secondo fra Miz e la Rated R Superstar dopo quello vinto da quest’ultimo a Day 1. Qualcosa che si possa ricordare Ospite al The Ringer Wrestling Show, The Miz ha parlato della sua attuale rivalità con Edge affermando di come i due non abbiano mai effettivamente lavorato insieme essendo sempre inseriti in roster differenti dicendo anche di come abbiano spinto per avere il match insieme alle mogli, ecco le parole dell’Awesome One: “Siamo sempre stati in show opposti, o eravamo entrambi cattivi, o entrambi buoni. Non abbiamo mai avuto ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo fine settimana andrà di scena il PPV Royal Rumble, che nella sua card per l’evento presenta anche il mixed tag team mach fra la coppia formata dai WWE Hall of Famerse Beth Phoenix che se la vedranno contro The Miz e Maryse. In realtà questo match, che comprenderà anche le rispettive mogli, è il secondo fra Miz e la Rated R Superstar dopo quello vinto da quest’ultimo a Day 1. Qualcosa che si possa ricordare Ospite al The Ringer Wrestling Show, The Miz ha parlato della sua attuale rivalità conaffermando di come i due non abbiano mai effettivamente lavorato insieme essendo sempre inseriti in roster differenti dicendo anche di come abbiano spinto per avere il match insieme alle mogli, ecco le parole dell’Awesome One: “Siamo sempre stati in show opposti, o eravamo entrambi cattivi, o entrambi buoni. Non abbiamo mai avuto ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE The Miz: 'Lavorare con Edge è fantastico' - - Zona_Wrestling : #WWE The Miz: 'Non credo che MJF sia un me meno famoso, sta facendo un ottimo lavoro' - - TSOWrestling : The Miz spende grandi parole nei confronti di uno dei pilastri della #AEW #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Beth Phoenix: 'Ammiro The Miz per la sua abilità nel provocare emozioni' - - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: MJF prende in giro CM Punk usando il suo stesso riferimento a The Miz - -