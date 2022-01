Rifiuti elettronici, oltre 3mila tonnellate raccolte e smaltite da Ecolamp nel 2021 (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.184 le tonnellate di Raee (i Rifiuti elettrici ed elettronici) raccolte e smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2021, di cui il 52% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (R4). Grazie al corretto trattamento di questi Rifiuti Ecolamp registra un tasso di recupero tra materia ed energia che supera il 95%. Nel 2021 sono 1.533 le tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (il cosiddetto raggruppamento R4) gestiti dal Consorzio. Lo scorso anno Ecolamp ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.184 ledi Raee (ielettrici eddal consorzionel, di cui il 52% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (R4). Grazie al corretto trattamento di questiregistra un tasso di recupero tra materia ed energia che supera il 95%. Nelsono 1.533 ledi piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (il cosiddetto raggruppamento R4) gestiti dal Consorzio. Lo scorso annoha ...

Advertising

lifestyleblogit : Rifiuti elettronici, oltre 3mila tonnellate raccolte e smaltite da Ecolamp nel 2021 - - Siacu_ASBL : RT @ItalyinEU: ???? Il #COREPER1 ha concordato un mandato negoziale per la proposta del #caricabatteria standardizzato?? ???? Vantaggi?? ??Un so… - MLaroccia : RT @ItalyinEU: ???? Il #COREPER1 ha concordato un mandato negoziale per la proposta del #caricabatteria standardizzato?? ???? Vantaggi?? ??Un so… - giovannitundo : Il bonus DT ha triplicato i rifiuti elettronici da smaltire. Per vedere poi programmi di merda in HD. STRONZI !!! - stefanover : RT @ItalyinEU: ???? Il #COREPER1 ha concordato un mandato negoziale per la proposta del #caricabatteria standardizzato?? ???? Vantaggi?? ??Un so… -