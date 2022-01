Pechino 2022, sospetti Germania su test Covid. Cina: “Nessun errore” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo i dubbi avanzati dalla Germania, in particolare dal presidente di Snowboarding Germany Michael Hoelz, sulla possibile manomissione dei test Covid, al quale tutti i partecipanti ai Giochi vengono sottoposti quotidianamente, Pechino è intervenuta sottolineando che “non ci sarà spazio per errori”. Hoelz, che in precedenza ha lavorato per l’Agenzia nazionale antidoping tedesca, ha confrontato il sistema antidoping con i test Covid-19, suggerendo che i risultati potrebbero essere manomessi per garantire che gli atleti chiave non siano in grado di competere ai Giochi. “E’ relativamente facile con il test, qualcuno può in seguito dire: ‘Siamo spiacenti, era un falso positivo’. Sappiamo come viene affrontato il tema del doping nei paesi con tali costituzioni – ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo i dubbi avanzati dalla, in particolare dal presidente di Snowboarding Germany Michael Hoelz, sulla possibile manomissione dei, al quale tutti i partecipanti ai Giochi vengono sottoposti quotidianamente,è intervenuta sottolineando che “non ci sarà spazio per errori”. Hoelz, che in precedenza ha lavorato per l’Agenzia nazionale antidoping tedesca, ha confrontato il sistema antidoping con i-19, suggerendo che i risultati potrebbero essere manomessi per garantire che gli atleti chiave non siano in grado di competere ai Giochi. “E’ relativamente facile con il, qualcuno può in seguito dire: ‘Siamo spiacenti, era un falso positivo’. Sappiamo come viene affrontato il tema del doping nei paesi con tali costituzioni – ha ...

