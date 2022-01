Omicidio Gioia, perizia psichiatrica per Limata: spunta un particolare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Una perizia psichiatrica per Giovanni Limata, finalizzata alla verifica della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere. Il ragazzo imputato insieme alla fidanzata Elena Gioia per l’Omicidio di Aldo, padre della ragazza lo scorso aprile. E’ la decisione assunta dalla Corte d’Assise di Avellino nel corso dell’udienza svolta questa mattina. Accolta la richiesta degli avvocati Kalpana Marro e Fabio Russo. Nei giorni scorsi, Limata ha tentato il suicidio in carcere. La prossima udienza infatti, che avra? un carattere straordinario e? fissata per giovedi? prossimo. Il tutto mentre emerge un particolare scabroso, una croce sul calendario della casa dove da ottobre viveva con una donna e le sue due ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Unaper Giovanni, finalizzata alla verifica della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere. Il ragazzo imputato insieme alla fidanzata Elenaper l’di Aldo, padre della ragazza lo scorso aprile. E’ la decisione assunta dalla Corte d’Assise di Avellino nel corso dell’udienza svolta questa mattina. Accolta la richiesta degli avvocati Kalpana Marro e Fabio Russo. Nei giorni scorsi,ha tentato il suicidio in carcere. La prossima udienza infatti, che avra? un carattere straordinario e? fissata per giovedi? prossimo. Il tutto mentre emerge unscabroso, una croce sul calendario della casa dove da ottobre viveva con una donna e le sue due ...

