Ma quale "Back to school", i veri ripetenti sono i telespettatori (Di giovedì 27 gennaio 2022) Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Jonathan riesumato dalle macerie del Grande Fratello, Roberta Lanfranchi, tale Scintilla che manco so chi sia, Benedetta Mazza alla quale rivolgo pubblica dichiarazione d'amore, Nicola Ventola, credo addirittura Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, il rapper Clementino. Questi e altri sono i cosiddetti ripetenti, ossia i vip che stanno venendo sottoposti all'esame di quinta elementare in una trasmissione Mediaset che si chiama "Back to school". E personalmente mi fa specie vedere fra loro Totò Schillaci, che impazzava con le notti magiche di Italia '90 proprio mentre lo sostenevo io, l'esame di quinta elementare (andato bene, grazie; per quanto se vedeste la grafia con cui vergo ogni giorno questa paginetta sul mio quaderno potreste arguire il contrario). Soprattutto ...

