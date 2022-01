Inter, sarà Pinamonti la contropartita per l’attaccante del futuro! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Andrea Pinamonti sta disputando una delle sue migliori stagioni confla maglia dell’Empoli quest’anno e punta a migliorarsi ancora, il suo valore sta crescendo e merita di fare il salto di qualità, a giugno tornerà all’Inter ma la società ancora indecisa sul suo futuro. Pinamonti Empoli Inter Il suo futuro potrebbe essere con la maglia del Sassuolo, usato come contropartita per arrivare all’altro giovane attaccante italiano che desidera l’Inter, Gianluca Scamacca, in modo da abbassare il suo prezzo di cartellino che è pari a 40 milioni di euro. La società nerazzurra punta forte su di lui per il mercato estivo e sta valutando questa opzione per arrivarci risparmiando del cash. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Andreasta disputando una delle sue migliori stagioni confla maglia dell’Empoli quest’anno e punta a migliorarsi ancora, il suo valore sta crescendo e merita di fare il salto di qualità, a giugno tornerà all’ma la società ancora indecisa sul suo futuro.EmpoliIl suo futuro potrebbe essere con la maglia del Sassuolo, usato comeper arrivare all’altro giovane attaccante italiano che desidera l’, Gianluca Scamacca, in modo da abbassare il suo prezzo di cartellino che è pari a 40 milioni di euro. La società nerazzurra punta forte su di lui per il mercato estivo e sta valutando questa opzione per arrivarci risparmiando del cash. Daniele Scrazzolo

