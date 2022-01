Geppi Cucciari in lacrime dopo la storia di Lucy Salani, la 98enne trans sopravvissuta ai campi di concentramento (Di giovedì 27 gennaio 2022) Geppi Cucciari questa sera, in occasione del Giorno della Memoria, ha ospitato in collegamento Lucy Salani. La donna è un’arzilla nonnetta di 98 anni che quando era giovane venne rinchiusa nel campo di concentramento di Dachau perché omosessuale. Ora Lucy, all’epoca era per tutti semplicemente Luciano, come da lei stessa dichiarato. Stasera abbiamo incontrato Lucy Salani, la più longeva transgender italiana. Punita per la diserzione e l’omosessualità, è stata reclusa nel campo di concentramento di Dachau. Ascoltiamo la sua storia. #GiornatadellaMemoria #chesucc3de video–> https://t.co/Fsa56emKQM pic.twitter.com/BPTDagjgWD — Che Succ3de (@chesucc3de) January 27, 2022 Lucy ... Leggi su biccy (Di giovedì 27 gennaio 2022)questa sera, in occasione del Giorno della Memoria, ha ospitato in collegamento. La donna è un’arzilla nonnetta di 98 anni che quando era giovane venne rinchiusa nel campo didi Dachau perché omosessuale. Ora, all’epoca era per tutti semplicemente Luciano, come da lei stessa dichiarato. Stasera abbiamo incontrato, la più longevagender italiana. Punita per la diserzione e l’omosessualità, è stata reclusa nel campo didi Dachau. Ascoltiamo la sua. #GiornatadellaMemoria #chesucc3de video–> https://t.co/Fsa56emKQM pic.twitter.com/BPTDagjgWD — Che Succ3de (@chesucc3de) January 27, 2022...

