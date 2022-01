Emma Thompson | nudo integrale sul grande schermo all’età di 62 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L’attrice britcaracconta le difficoltà avute nel recitare in unad oltre 60, nel nuovo film Good Luck to you.nuda a 62nel suo nuovo film.interpreta per la prima volta delle scene didi 52. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival Good Luck to you, Leo, è film diretto da Sophie Hyde, racconta la storia di Nancy Stokes (), una vedova di 55che, giunta a questo punto della sua vita senza un marito, ma ancora giovane ...