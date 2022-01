“Contatti avviati”: Juve, Agnelli ha trovato l’erede di de Ligt (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Juve ha quasi preso Vlahovic dalla Fiorentina, ma sta guardando anche al reparto difensivo per la prossima stagione. La Juventus è sicuramente la protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri stanno chiudendo perl’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina, a cui andranno circa 75 milioni di euro. La trattativa è quasi chiusa, ma bisogna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laha quasi preso Vlahovic dalla Fiorentina, ma sta guardando anche al reparto difensivo per la prossima stagione. Lantus è sicuramente la protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri stanno chiudendo perl’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina, a cui andranno circa 75 milioni di euro. La trattativa è quasi chiusa, ma bisogna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Contatti avviati Juventus, Bremer il nome per la difesa: primi contatti con il Torino A rivelarlo il Corriere di Torino, secondo cui sarebbero già stati avviati i primi contatti con l'entourage del giocatore, che comunque potrebbe rinnovare con il Toro nelle prossime settimane. Il ...

Iscrizioni fino a domani per il progetto Ready2Expo Dubai ... follow up per circa un mese dagli incontri b2b per supportare la delicata fase dello sviluppo dei contatti avviati.

Mercato Inter, concorrenza per Dybala: contatti avviati Inter Dipendenza DA TORINO - Bremer, non c'è solo il Napoli: il difensore granata è seguito anche dalla Juventus Secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino la Juventus, al momento impegnata a concludere l'acquisto di Vlahovic, avrebbe anche avviato i primi contatti con il difensore del Torino Gleison Brem ...

ha avviato i contatti Il titolo sportivo del Calcio Catania sarà oggetto dell'asta fallimentare fissata per l'11 febbraio. La preoccupazione non manca in tal senso, visto che il futuro e la categoria del club passano neces ...

