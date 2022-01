Calcio | Lega A | Blandini eletto consigliere indipendente

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Milano, 27 gen. (Adnkronos) - LaSerie A riunita in Assemblea in un hotel di Milan hail nuovodopo l'uscita di Maurizio Casasco. Si tratta, a quanto apprende l'Adnkronos, dell'ex Siae Gaetanoche ha ottenuto 12 voti.

Lega_B : La Serie B è stata la tua casa per molto tempo ed è stato un onore accoglierti. Gianni Di Marzio è un nome che re… - sportface2016 : #LegaSerieA, #Blandini eletto consigliere indipendente - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - SSC Napoli: 'Complimenti a Gaetano Blandini, eletto Consigliere indipendente del Consiglio di Lega Calcio' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - SSC Napoli: 'Complimenti a Gaetano Blandini, eletto Consigliere indipendente del Consiglio di Lega Calcio' http… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - SSC Napoli: 'Complimenti a Gaetano Blandini, eletto Consigliere indipendente del Consiglio di Lega Calcio' http… -

