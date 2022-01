AEW | Ora CM Punk vs MJF è ufficiale | Chicago attende il suo big match

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora una volta un confronto, ancora una volta tante parole grosse. CMe MJF se le sono dette di santa ragione. Ma stavolta sono arrivate anche le botte: il Pinnacle si è presentato compatto al fianco del suo leader e ha dato una lezione al povero. Al termine del segmento, Maxwell ha annunciato che il loro incontro si terrà atra una settimana. Il pestaggio ai danni di.@The MJF's devious plans playing out before our eyes?!#AEWDynamite: #BeachBreak is LIVE on @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/BigrBepQDF— All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2022