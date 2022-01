AEW | Danhausen is All Elite Debutto insolito durante il Lights Out match tra Cole e Cassidy

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Stanotte il Main Event di Dynamite è stato ilOuttra Adame Orange, un incontro giunto dopo settimane di contrasti tra le rispettive stable e dopo il mixed tag teamdella scorsa settimana vinto dae Britt Baker.outta nowhere Nessuna sanzione, un incontro “non ufficiale” per dirimere ogni questione in sospeso, nelouttutto è concesso e sin da subitosi sono spostati fuori dal ring. Tirando una sedia da sotto al ringha notato una certa resistenza, che era data da una persona attaccata all’oggetto, questa persona si è rivelata essere l’enigmatico, wrestler che ha ...