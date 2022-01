Uomini e Donne, anticipazioni 26 gennaio 2022: oggi in studio Gemma Galgani e Luca Salatino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver visto le esterne di Matteo Ranieri con Denise e Federica, tra non poche polemiche in studio, oggi torna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico, ormai da anni. Cosa succederà nella puntata? Verrà lasciato spazio ancora ai giovani o i riflettori e l’attenzione saranno sui cavalieri e le dame del Trono Over? Scopriamolo insieme! View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Uomini e Donne 26 gennaio 2022: ultime news su Luca Salatino, le esterne del tronista Dopo lo spazio dedicato a Matteo Ranieri, sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver visto le esterne di Matteo Ranieri con Denise e Federica, tra non poche polemiche intorna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico, ormai da anni. Cosa succederà nella puntata? Verrà lasciato spazio ancora ai giovani o i riflettori e l’attenzione saranno sui cavalieri e le dame del Trono Over? Scopriamolo insieme! View this post on Instagram A post shared by(@26: ultime news su, le esterne del tronista Dopo lo spazio dedicato a Matteo Ranieri, sempre ...

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - BorgoNaike : A Parole in uscita avremo Ezio Aceti per parlare del suo ultimo libro: Meditazioni per un nuovo umanesimo. 10 Parol… - Andsteecatzen : @LoriiB @Big319738410 @LitTrashy_ @ignorancest Poi tanto le donne vengono denigrate comunque maggiormente, da uomin… -