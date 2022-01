Tavecchio sicuro | “De Laurentiis lo farà con il Bari! Oriundi in Nazionale? Avrei preferito Pinamonti”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex Presidente della FIGC, Carlo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “I bilanci dovrebbero essere visionati dalla COVISOC per essere ammessi in campionato. Avendo tolto il principio della liquidità c’è più possibilità. Il problema del calcio non è solo di bilanci, ma è anche sociale. Non mi permetto di dire che siano fallimentari, ma penso abbiano delle garanzie personali per salvaguardare i rischi d’impresa. Un bilancio se ha delle fideiussioni personali si tende a recuperarlo. Escludere Inter, Juve e Milan non è una cosa semplice, quindi scattano dei meccanismi che vanno oltre ai principi amministrativi. Se la COVISOC ha dato parere favorevole significa che ci sia la capacità economica per far fronte ai debiti” “Insigne? Il capitano del Napoli si salva cinque ...

Ultime calcio Napoli - A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex Presidente della FIGC, Carlo: Sulle società che hanno debiti ma spendono tanti soldi come Juve ed Inter: Sulla notizia di Insigne che andrà in MLS: Sulla chiamata di Balotelli in Nazionale: Sugli oriundi in Nazionale: