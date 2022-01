Stermina intera famiglia e poi si uccide | 5 morti Identificato l’assassino

Leggi su teleclubitalia

Ha ucciso il fratello, la cognata e i due nipoti per poi togliersi la vita. Aveva tentato la fuga, Angelo Tardino, 48 anni di Licata prima di togliersi la vita per evitare di essere arrestato dai Carabinieri che ormai lo avevano braccato. Il 48enne, infatti, si è sparato in strada: è stato trovato agonizzante e