Siria: forze curde, ripresa prigione attaccata dall'Isis

Le forze curde in Siria hanno annunciato di aver ripreso il controllo della prigione di Gweiran, a Hasake, capoluogo del nord - est della Siria, assaltata giovedì scorso da miliziani dell'Isis e fino ...

Tg3web : Terzo giorno consecutivo di scontri, nel nordest della Siria, fra militanti dello stato islamico e forze curde. Le… - AntonioTalia : Le forze curde in #Siria hanno completamente ripreso il controllo della prigione nella città di #Hasakah, attaccata… - probo8 : RT @Siria_news24: The New York Times rivela che le forze statunitensi hanno bombardato la diga dell'Eufrate nel 2017 con bombe pesanti, non… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Siria Le forze armate dei #curdi di #Rojava hanno fatto irruzione nella prig… - Lukyluke311 : RT @fulvioscaglione: Siria: le forze speciali Usa AD Hassaka, dove continua la battaglia contro i militanti Isis che hanno tentato un'evasi… -

La Russia schiera un battaglione per la guerra elettronica vicino al confine ucraino Oltre al suo lavoro al comando del distretto militare occidentale, Zhuravlev è noto per aver guidato le forze russe in Siria durante la guerra civile. La regione di Belgorod, dove il battaglione di ...

Siria: Fore (Unicef), “mettere al sicuro i bambini della prigione di al-Hasakah” "Abbiamo ricevuto rapporti estremamente preoccupanti su decessi di bambini nella struttura di detenzione militare di Ghwayran, ad al-Hasakah, nel nord-est della Siria. Siamo anche profondamente preocc ...

