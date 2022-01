“Sei un ebreo, devi morire nei forni”: gruppo di ragazzi aggredisce 12enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il fatto risale a domenica pomeriggio. Il padre del bambino aggredito ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, perché questo gravissimo atto antisemita non venga ignorato. L’episodio si è svolto al parco Argentina Altobelli di Venturina Terme in provincia di Livorno: il dodicenne, che frequenta la seconda media Carducci a Venturina Terme (nel Comune di Campiglia), è uscito alle 18 per incontrare un compagno di classe. Quando il suo amico è arrivato, era insieme ad altri amici, tra cui due ragazze di 15 anni, studentesse delle superiori di Piombino. Una di loro due gli ha intimato di stare zitto, poi gli ha rivolto l’agghicciante frase: “Tu devi stare zitto, sei un ebreo, devi morire nei forni“. E poi sono arrivate le spinte, i calci, gli sputi. Il bambino, sconvolto, è tornato a casa a raccontare tutto ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il fatto risale a domenica pomeriggio. Il padre del bambino aggredito ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, perché questo gravissimo atto antisemita non venga ignorato. L’episodio si è svolto al parco Argentina Altobelli di Venturina Terme in provincia di Livorno: il dodicenne, che frequenta la seconda media Carducci a Venturina Terme (nel Comune di Campiglia), è uscito alle 18 per incontrare un compagno di classe. Quando il suo amico è arrivato, era insieme ad altri amici, tra cui due ragazze di 15 anni, studentesse delle superiori di Piombino. Una di loro due gli ha intimato di stare zitto, poi gli ha rivolto l’agghicciante frase: “Tustare zitto, sei unnei“. E poi sono arrivate le spinte, i calci, gli sputi. Il bambino, sconvolto, è tornato a casa a raccontare tutto ...

