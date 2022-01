Seconda puntata Italia's Got Talent - Ospite Bebe Vio - Sky Uno e streaming NOW (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo l’esordio emozionante e pieno di sorprese, torna l’appuntamento con Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. La Seconda puntata di audizioni, registrata a Roma, negli studi di Cinecittà, sarà in prima tv assoluta mercoledì 26 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW.In giuria troveremo Elio che, quando sarà... Leggi su digital-news (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo l’esordio emozionante e pieno di sorprese, torna l’appuntamento con’s Got, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. Ladi audizioni, registrata a Roma, negli studi di Cinecittà, sarà in prima tv assoluta mercoledì 26 gennaio su Sky Uno e insu NOW.In giuria troveremo Elio che, quando sarà...

Advertising

marattin : Martedi alle 17 seconda puntata de “Il Duello” su @radioleopoldait. Dialogherò con @StefanoFassina su austerità, re… - elenabonetti : Vi ripropongo qui la seconda puntata di 'Parola di donna', il podcast in onda ogni giovedì alle 16.00 su… - ivanscalfarotto : Qui è possibile riascoltare la seconda puntata di oggi del mio podcast “In viaggio per Itaca”, con ospite… - grollover79 : RT @mariogiordano5: Nell'ospedale della virostar Pregliasco non si curano i non vaccinati. Ma perché il ministro Speranza tace? Perché non… - rossuklv : RT @mariogiordano5: Nell'ospedale della virostar Pregliasco non si curano i non vaccinati. Ma perché il ministro Speranza tace? Perché non… -