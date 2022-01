**Quirinale: Letta, 'presidente non di parte nostro primo punto cardinale'** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Questo Parlamento non può che eleggere un presidente non di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il nostro primo punto cardinale". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Questo Parlamento non può che eleggere unnon di, autorevole e istituzionale. E questo era il". Così Enricoall'assemblea dei grandi elettori Pd.

