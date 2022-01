Parla l’attore interprete di “Barabba” in The Passion | Cosa succede quando riceve l’Eucarestia? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pietro Sarubbi, il Barabba del noto film di Mel Gibson, La Passione di Cristo, partecipa a un documentario sull’Eucarestia e in una intervista racconta l’importanza del Santissimo Sacramento nella sua vita, e come questa esperienza lo ha cambiato profondamente. Pietro Sarabbi è l’attore italiano che ha prestato il volto a Barabba nel film The Passion di Mel L'articolo Parla l’attore interprete di “Barabba” in The Passion Cosa succede quando riceve l’Eucarestia? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pietro Sarubbi, ildel noto film di Mel Gibson, Lae di Cristo, partecipa a un documentario sule in una intervista racconta l’importanza del Santissimo Sacramento nella sua vita, e come questa esperienza lo ha cambiato profondamente. Pietro Sarabbi èitaliano che ha prestato il volto anel film Thedi Mel L'articolodi “” in The? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Parla l’attore interprete di “Barabba” in The Passion | Cosa succede quando riceve l’Eucarestia? - Frances81737925 : @silvia97450212 @birsenaltuntas1 Nessuno parla male di loro, non c'è più un 'loro' da più di 3 anni, se mai c'è sta… - GianlucaFici : Io quando parla l’attore chimico artistico #GFvip - MarcantonioApi : Il confine tra attori e politici e labile, il politico parla alla #piazza l'attore alla #platea ma attenzione piazz… - tteokbokkiconme : @hyvnestar Amo un kdrama troppo bello si chiama bad and crazy, parla di un poliziotto corrotto che ha una doppia pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla l’attore Chi è Paolino, l’attore di 10 anni protagonista de La Sposa Fanpage.it