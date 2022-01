NVIDIA | subito i driver per supportare Vulkan 1 3

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’azienda di Santa Clara si èadoperata per rilasciare nuoviin supporti della nuova versione della libraria1.3.si dimostra sempre attenta agli sviluppi nel mondo open source Con l’arrivo della nuova versione di1.3, la nota interfaccia per la programmazione di applicazioni GPU e multipiattaforma per la grafica 3D,annuncia la disponibilità dadia supporto della nuova release.fornisce funzionalità complete e immediate per i1.3 su Windows e Linux, Ubuntu, Kylin e RHEL. Anche gli strumentiNsight Graphics e Nsight Systems sono stati aggiornati per...