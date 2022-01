Non potrò mai abbandonarti | perché sei mia madre

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Shuggie stazionava il più lontano possibile dal pallone. Quando questo saettava da una parte all’altra del cortile, fingeva di corrergli incontro ma facendo sempre in modo che gli altri ragazzini lo battessero sul tempo. Gli piaceva di più starsene all’ombra del palo della porta a guardare le femmine che giocavano con l’elastico, le migliori di loro che saltellavano leggiadre lungo i due tratti di corda multicolore. All’improvviso, un’esplosione viscida nell’orecchio sinistro. Il pallone lo aveva colto impreparato centrandolo sul lato della faccia. Bruciava come uno schiaffo a mano aperta. Il pallone rotolò verso i piedi degli avversari che lo spedirono in gol. Francis McAvennie andrò da Shuggie. Essendo il maggiore dei McAvennie, il fattaccio tra Colleen e Big Jamesy aveva avuto su di lui le ripercussioni maggiori; la promozione a “uomo di casa” era stata immediata e Francis si era ...