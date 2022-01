Martha is Dead: Annunciata la Collector’s Edition (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dagli autori di The Town of Light, arriva Martha is Dead, il quale vanterà in concomitanza con il lancio della versione base, una Collector’s Edition in esclusiva PS5 al costo di 125 sterline, scopriamo insieme il contenuto. Martha is Dead: Un’edizione da collezione terrificante I collezionisti saranno lieti di sapere che l’edizione in questione del titolo includerà quanto segue: Colonna sonora del gioco su triplo vinile con copertina apribile + copia digitale Copia fisica di Martha Is Dead per PlayStation 5; Custodia esclusiva in metallo con artwork speciale; Artbook da collezione con copertina rigida Libro “La Dama Bianca”, il quale include la storia narrata anche in gioco Graphic Novel con eventi prima del gioco Un set completo di 22 ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dagli autori di The Town of Light, arrivais, il quale vanterà in concomitanza con il lancio della versione base, unain esclusiva PS5 al costo di 125 sterline, scopriamo insieme il contenuto.is: Un’edizione da collezione terrificante I collezionisti saranno lieti di sapere che l’edizione in questione del titolo includerà quanto segue: Colonna sonora del gioco su triplo vinile con copertina apribile + copia digitale Copia fisica diIsper PlayStation 5; Custodia esclusiva in metallo con artwork speciale; Artbook da collezione con copertina rigida Libro “La Dama Bianca”, il quale include la storia narrata anche in gioco Graphic Novel con eventi prima del gioco Un set completo di 22 ...

