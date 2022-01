Licata | uccide fratello | cognata e nipoti di 11 e 15 anni Poi si suicida in strada

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una strage questa mattina in una palazzina di via Riesi, a, in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite familiare , un uomo ha ucciso , a colpi di arma da fuoco, il ...

Strage familiare a, in provincia di Agrigento, questa mattina. Un uomo ha sterminato la propria famiglia a colpi di pistola e poi si è tolto la vita. Sono ancora poco chiare le cause che hanno scatenato l'assurdo ...Una strage questa mattina in una palazzina di via Riesi, a, in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite familiare , un uomo ha ucciso , a colpi di arma da fuoco, il fratello , la cognata e due nipoti di 15 e 11 anni , per poi darsi ...